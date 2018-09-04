Главы России и Армении встретятся 8 сентября

Владимир Путин и Никол Пашинян проведут переговоры в Кремле.
Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Предстоящий визит премьер-министра Армении в Россию будет третьим по счету после смены власти в стране.
Никол Пашинян много лет был одним из лидеров оппозиционного движения в Армении. В мае его избрали премьер-министром страны. Ранее этот пост занимал Серж Саргсян, который подал в отставку после массовых демонстраций, пишут «Известия».
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