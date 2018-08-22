Главы России и Финляндии совершили морскую прогулку на яхте в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте 22 августа продолжили переговоры в неформальной обстановке.

Российско-финские переговоры в сочинской резиденции президента «Бочаров ручей» длились около полутора часов. После окончания официальной части лидеры двух стран на президентской яхте «Чайка» вышли из порта города Сочи и морем прошли до марины в Имеретинской низменности.

Путин и Ниинисте продолжили общение с глазу на глаз на английском языке, не прибегая к услугам переводчика, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте 22 августа провели переговоры в Сочи. Российский лидер оценил переговоры как «содержательные» и поблагодарил финского коллегу за то, что он принял приглашение и прибыл в Сочи.

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