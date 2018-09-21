Главы Тихорецкого и Ленинградского районов официально вступили в должность

Анатолий Перепелин и Владимир Гукалов сохранили свои посты. Они руководили районами последние пять лет.

Церемонии инаугурации в обоих случаях прошли в ходе сессии Совета муниципального образования.

Анатолий Перепелин вступил в должность главы Тихорецкого района. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Сергей Болдин, депутат Госдумы РФ Алексей Ткачев, зампредседателя ЗСК Сергей Усенко, актив муниципалитета.

Перепелин принял присягу, пообещав честно и добросовестно исполнять свои полномочия. Сергей Болдин вручил ему удостоверение и приветственный адрес губернатора Вениамина Кондратьева.

Владимира Гукалова с официальным вступлением в должность главы Ленинградского района от имени главы края поздравил вице-губернатор Андрей Коробка. На церемонии присутствовали представители законодательной и исполнительной власти Кубани и района, главы сельских поселений, руководители учреждений и предприятий.

Владимир Гукалов выразил благодарность за оказанное доверие и пообещал работать в интересах жителей, способствовать экономическому, социальному и культурному развитию Ленинградского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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