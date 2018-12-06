Годовалый кенгуру Шурик поселился в парке станицы Каневской

До этого он месяц провел в карантине. Пока кенгуру дерется и не особо рад людям, но как только освоится на новом месте, характер его кардинально изменится, говорят зоологи.

«Это настолько уникальное животное, интересное, я много изучала, читала, мне очень хотелось создать новый вид в парке. Кенгуру доброжелательные, когда привыкают к людям, то спокойно относятся к тому, что общаются с ними, даже будут брать корм с рук», — отметила директор парка имени 300-летия Кубанского казачьего войска станицы Каневской Светлана Коноваленко.

Уже летом у кенгуру появится невеста. Пара сможет обзавестись потомством. Все условия для молодой семьи уже есть. Шурик получил небольшой, но отапливаемый вольер с собственным двориком.

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