Голикова: в России могут поднять возраст покупателей алкоголя до 20 лет

В стране рассматривают дополнительные меры по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции.

Как сообщила вице-премьер по соцвопросам Татьяна Голикова, одной из них может стать повышение до 20 лет возраста покупателей алкогольной продукции. Она напомнила, что в рамках национального проекта «Демография» есть специальный федеральный проект, который связан со здоровым образом жизни. Он включает не только меры по ограничению или отказу от алкоголя и табака, но и меры, связанные со здоровым питанием, физической культурой, спортом.

«Никто не говорит о том, что все нужно поставить под запрет. Но тем не менее, есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией. Ведь, наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года. Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существуют определенные риски привыкания, дети просто губят свое здоровье», — отметила вице-премьер.

Голикова напомнила, что Минздрав уже создал программу по формированию здорового образа жизни. С 1 января 2019 года ее могут запустить массово. По ее словам, сейчас в этом направлении активно работают волонтеры-медики, распространяя соответствующую информацию среди населения. Вице-премьер отметила, что придется принимать дополнительные меры, которые будут иметь большее влияние на мотивацию к здоровому образу жизни.

Установление порога по продаже алкоголя в 21 год — это одна из мер, которая может рассматриваться в пакете.

«Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумала над введением таких мер. Но может быть, не 21 год, а 20 лет», — сказала она.

Голикова добавила, что у страны стоит задача добиться естественного прироста населения и увеличить продолжительность жизни. По ее словам, без снижения смертности от управляемых причин, к которым относится табакокурение, алкоголь, нездоровое питание, дорожно-транспортные происшествия, продвинуться серьезно будет очень сложно, сообщает РИА «Новости».

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