Голикова: в России смертность снизилась с 2005 года почти на четверть

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в РФ уменьшилось количество погибших от заболеваний сердечно-сосудистой системы и туберкулеза.

По словам Голиковой, в 2005 году смертность составляла 16,1 на 100 тыс. населения. Тогда стартовал первый нацпроект «Здоровье».

«Нам удалось снизить смертность на 23%. Мы снизили смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 37%, от ДТП на 54,5%, от туберкулеза — в четыре раза. До 5,1 снизилась младенческая смертность», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае смертность от туберкулеза снизилась в два раза. Также в регионе с начала года на четверть снизилась младенческая смертность.