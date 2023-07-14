Голливуд: актеры готовятся присоединиться к забастовке писателей

В рамках акции актеры не будут сниматься в фильмах, не будут участвовать в рекламных компаниях, не будут участвовать в премьерах полнометражных фильмов и сериалов, не будут проводить различные церемонии.

Ожидается, что снятые в США сериалы и телевизионные мини-сериалы, включая сотни постановок, будут отменены или отложены.

Студии и платформы, затронутые забастовкой, включают Fox, Disney, Netflix, Paramount, Universal, Sony и другие. Есть гиганты.

Союз актеров на мероприятиях и на сцене в других странах, включая Великобританию, также бастует. По этой причине, например, согласно Variety, премьера Оппенгеймера в Лондоне, запланированная на четверг, была перенесена на час вперед, чтобы Роберт Дауни-младший, Эмили Блант и Мэтт Деймон могли появиться на красной дорожке.