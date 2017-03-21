Голодец обратилась к Путину с просьбой повысить МРОТ

Вице-премьер Ольга Голодец 21 марта обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручение повысить минимальный размер оплаты труда.

К главе государства она обратилась на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Повышение МРОТ сразу даст нам вывод из нашей системы самых низкопроизводительных рабочих мест», — отметила она.

По словам Голодец, Правительство РФ готово оказать содействие тому, чтобы люди, занимающие низкопроизводительные рабочие места, были заблаговременно переобучены и не почувствовали никаких сложностей, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина 17 мая 2016 года сообщила о планах приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Глава Минтруда Максим Топилин 21 февраля отметил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) можно установить для каждого из регионов РФ отдельно, а не общий для всей страны. Позже он сообщил, что минимальная зарплата в РФ должна вырасти до 11 тыс. рублей.

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