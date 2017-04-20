Голодец: переход на электронные трудовые книжки будет плавным

Вице-премьер Ольга Голодец 20 апреля сообщила, что предложения о переходе к электронным трудовым книжкам могут быть подготовлены в этом году.

Вице-премьер добавила, что на первом этапе можно будет одновременно использовать трудовые книжки и в электронном, и в бумажном формате. По ее мнению, вся страна не готова перейти на новый формат, поэтому будет предложен очень плавный переход.

Голодец также добавила, что переход на электронный документооборот поддерживают и работодатели, и представители работников, и профсоюзы.

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров пояснил, что для перевода трудовых книжек в электронный вид не нужна какая-либо особая платформа, они могут быть интегрированы с порталом госуслуг, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Министерство труда и социальной защиты России в апреле заявило о готовности изучить предложение Сбербанка по переходу на электронные трудовые книжки.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее отметил, что трудовые книжки в России в их нынешнем виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду.

Источник