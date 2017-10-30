Голодец подвергла критике школьную программу по русскому языку

Вице-премьер РФ заявила, что сейчас программа не привязана к ожидаемым результатам от выпускников школ.

Об этом Ольга Голодец рассказала на заседании совета по русскому языку.

«Программа по русскому языку не привязана к результату. Просто огромное количество часов, и непонятно, какие ожидания мы выставляем. Мы не выставляем почему-то наши ожидания по словарному запасу. Один раз уже это обсуждали. Мы не ставим своей задачей словарный запас ребенка, и мы не проверяем его никогда. Но мы делаем какой-то фонетический разбор в младших классах, который вообще к жизни никакого отношения не имеет, который просто всех детей ставит в тупик», — сказала вице-премьер.

Голодец отметила, что дети в школе на изучение русского языка тратят более 1,3 тыс. часов.

«Это огромное время жизни ребенка. Некоторые еще берут репетиторов. Это неэффективно построенная программа», — пояснила она.

Вице-премьер уточнила, что необходимо провести ревизию, сообщает РИА «Новости».

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