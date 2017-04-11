Голодец предложила распространить опыт работы трехсторонней комиссии Кубани

Опыт работы трехсторонней комиссии Краснодарского края распространят во всех субъектах страны. С таким предложением 11 апреля выступила заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец в ходе Всероссийской недели охраны труда в Сочи.

Вице-премьер провела заседание Российской трехсторонней комиссии. В ее задачи входит регулирование социально-трудовых отношений и согласование социально-экономических интересов между работодателями, работниками и государственными структурами.

В числе актуальных вопросов повестки — изучение опыта работы региональной трехсторонней комиссии в Краснодарском крае. Как отметила вице-губернатор Анна Минькова, в регионе постоянно проживает 5,6 млн человек, но только половина из них — трудоспособного возраста.

«Именно они создают экономику, поэтому особое внимание уделяем защите их интересов и требуем от работодателей нормальных и, конечно же, безопасных условий труда. Один из приоритетов — это легализация трудовых отношений и снижение уровня безработицы», — сказала Минькова.

Кубань традиционно входит в число регионов с низким уровнем регистрируемой безработицы. Он составляет 0,6%, что почти в два раза ниже среднероссийского показателя.

Вице-губернатор подчеркнула, что ни в каком виде неприемлемо терпимое отношение к теневой занятости. В 2016 году Кубань на 35% перевыполнила установленный Рострудом показатель по снижению неформальной занятости и заняла первое место в России. Выявлено более 195 тыс. фактов теневой занятости, и в итоге практически со всеми работниками были заключены трудовые договоры.

Трехсторонняя комиссия также стала отправной точкой для принятия регионального соглашения о минимальной заработной плате. Это позволило стабилизировать уровень среднемесячной номинальной начисленной зарплаты. В 2016 году ее размер составил 28,6 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом она выросла на 7,1%.

«Результативность трехсторонних переговоров между представителями власти, работодателями и наемными работниками видна и в таком направлении работы, как развитие системы коллективно-договорных отношений. В Краснодарском крае коллективными договорами защищено около 1 млн работников. Как показывает мониторинг, работодатели направляют на эти обязательства свыше 3 млрд рублей в год», — сообщила Минькова.

Благодаря диалогу в рамках трехстороннего сотрудничества в крае с 2008 года отсутствуют коллективные трудовые споры. В завершении выступления вице-губернатор предложила федеральному министерству труда и социальной защиты провести семинар региональных трехсторонних комиссий для обмена опытом.

«Предлагаю распространить опыт Краснодарского края в адрес региональных комиссий всех субъектов страны. Необходимо взять на рассмотрение предложение коллег», — цитирует Голодец пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник