Голодец призвала отказаться от прямоугольной расстановки парт в школах

Вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая социальный блок правительства, 27 февраля предложила уйти от прямоугольной модели школьных классов.

Такое заявление она сделала в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Неправильно у нас классы сконструированы: у нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, и за ним — доска, и детишки сидят рядами, как мы учились в детстве. Для того чтобы формировать проектный подход, для того чтобы формировать групповую работу, выстраивать команду и вести к достижению цели, дети должны сидеть по-другому и работа должна строиться иначе», — уверена Голодец.

Заместитель председателя правительства пояснила, что на первый взгляд это может казаться незначительным нюансом, но на самом деле является важным элементом, который влияет на содержание школьного образования.

«Учитель становится не ментором в данном случае, а он помогает ребенку развивать его талант. И это абсолютно новое направление в самой системе образования», — цитирует Ольгу Голодец «Интерфакс».

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