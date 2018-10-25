Голосование по присвоению имен кубанским аэропортам начнется 8 ноября

В Общественной палате Краснодарского края 25 октября прошла пресс-конференция, посвященная проекту «Великие имена России».

«Проект позволит заново прикоснуться к истории нашей страны и ее регионов. Он важен еще и потому, что вызывает интерес всех возрастных категорий — детей, молодежи и людей, которые эту историю творили», — отметила председатель Общественной палаты региона Любовь Попова.

На конференции стало известно, что завершен первый этап конкурса на базе общественных палат регионов по формированию списков имен-претендентов. Для каждого аэропорта выбрали десять имен. На втором этапе, который проходит в эти дни, в дополнение к этому списку жители городов, где находятся аэропорты, могут предложить свой вариант.

С 29 октября начнется формирование шорт-листа конкурса. Списки из трех имен-лидеров для каждого аэропорта определят в ходе соцопросов. Уже с 8 ноября начнется народное голосование по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». Проголосовать можно будет на сайте, по смс, по телефону горячей линии или в мобильных пунктах — аэропорту, железнодорожном вокзале, Кубанском государственном университете, краснодарских торговых центрах.

Имена великих людей России, в честь которых назовут аэропорты, станут известны 5 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае три аэропорта будут названы в честь выдающихся личностей — в Краснодаре, Сочи и Анапе. Предложить свой вариант названия аэропорту можно до 28 октября на странице проекта «Великие имена России».

Следить за голосованием можно, подписавшись на официальные группы проекта в соцсетях: «ВКонтакте», Одноклассники, Facebook, Instagram.

Мэр Анапы Юрий Поляков предложил назвать анапский аэропорт в честь героя Великой Отечественной войны Дмитрия Калинина. Кубанским аэропортам предложили дать имена генерала Трошева и маршала Жукова.

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