Голосовой помощник «Алиса» будет отвечать пользователям стихами Пушкина

06 июня в 18:59

Навык добавили с помощью «Яндекс.Диалогов» к 219‐летию со дня рождения поэта.

Теперь голосовой помощник «Алиса» может отвечать пользователям цитатами из стихов, прозы и писем Александра Пушкина.

Опция вызывается фразой «разговор с поэтом», после чего становится доступен диалог с виртуальным писателем. С помощью платформы «Яндекс.Диалоги» любой пользователь может обучить «Алису» новым навыкам, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Яндекс» запустил голосового помощника «Алису» в октябре 2017 года.

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