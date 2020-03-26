Гондурас признает принцип одного Китая

Гондурас и Китай между ними были установлены официальные дипломатические отношения. Правительство Гондураса признало принцип «одного Китая», согласно которому Тайвань является неотъемлемой частью КНР.В последние десятилетия Китай потратил миллиарды долларов на изоляцию Тайваня. Тем не менее, Тайвань поддерживает прочные неформальные связи более чем со 100 странами, и в первую очередь с США, которые не имеют дипломатических отношений с Тайванем, но считают Тайбэй важным партнером в Индо-Тихоокеанском регионе.

Гондурас В В 2016 году Сай Инвэнь стал девятой страной в мире, разорвавшей дипломатические отношения с Тайванем с момента его избрания главой администрации острова.

Для справки: в настоящее время только 13 стран мира признают Тайвань в качестве государство. и продолжает с ним дипломатические отношения.