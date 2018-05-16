Google Maps отказались прокладывать маршрут через Крымский мост

Об этом в социальных сетях сообщили пользователи.

В Сети заметили, что на картах Google отсутствует Крымский мост, который открыт с 16 мая. Некоторые пользователи написали, что Google Maps отказывается прокладывать путь через новый путепровод, сообшает Lenta.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин за рулем КамАЗа 15 мая первым проехал по Крымскому мосту. В 5:30 16 мая для движения открыли автодорожную часть Крымского моста.

Власти Крыма опубликовали схему движения в районе моста. На «Яндекс.Картах» появилась возможность проложить маршрут по Крымскому мосту.

Об истории строительства главного путепровода страны читайте здесь.

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Строительство Крымского моста

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