Google начал массовую блокировку своих сервисов для российских компаний

В ночь на 10 августа американская корпорация Google начала массовую блокировку корпоративных сервисов Google Workspace для российских компаний, находящихся под санкциями.

“После блокировки сервисов сотрудники компании не могут получить доступ к корпоративной почте, Google Docs, электронным использовать документооборот, почти все важные документы и корреспонденция остались в корпоративном хранилище Google», — пожаловался один из собеседников.

Блокировка в списке рассылки американской корпорации объясняется «спам-сообщениями», — сказал источник. Он сказал, что Google будет продолжать блокировать российские предприятия и может делать это без предупреждения, «не позволяя компаниям создавать резервные копии на альтернативных сайтах».