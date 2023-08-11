Google начал массовую блокировку своих сервисов для российских компаний

Даша 11.08.2023 В мире

Google начал массовую блокировку сервисов для российских компаний

В ночь на 10 августа американская корпорация Google начала массовую блокировку корпоративных сервисов Google Workspace для российских компаний, находящихся под санкциями.

“После блокировки сервисов сотрудники компании не могут получить доступ к корпоративной почте, Google Docs, электронным использовать документооборот, почти все важные документы и корреспонденция остались в корпоративном хранилище Google», — пожаловался один из собеседников.

Блокировка в списке рассылки американской корпорации объясняется «спам-сообщениями», — сказал источник. Он сказал, что Google будет продолжать блокировать российские предприятия и может делать это без предупреждения, «не позволяя компаниям создавать резервные копии на альтернативных сайтах».

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