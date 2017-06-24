Google откажется от сканирования почты для персонализации рекламы

24 июня в 10:57

Компания планирует отказаться от этой функции к концу года.

Рекламные объявления будут показываться на основании пользовательских настроек, которые можно изменить в любое время. В том числе можно отключить персонализацию рекламы, говорится в заявлении Google.

Конкретная дата отказа от прежней схемы подбора рекламы не называется. По данным TechСrunch, компания отменяет сканирование электронных почтовых ящиков, потому что «и так уже все знает про своих пользователей», пишет «Коммерсантъ».

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