Горевший в Краснодаре самострой узаконили в 2011 году

Застройщика дома, в котором 15 февраля произошел пожар, уже допрашивают следователи. Здание было самовольно возведено в 2010 году, а в 2011-м узаконено судебным решением.

Во время ЧП пожарным машинами было сложно подъехать к месту возгорания. О том, что за самострои необходимо жестко наказывать всех, кто причастен к их появлению, не раз говорил губернатор края Вениамин Кондратьев. Он поручил городским властям оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате пожара. Людей временно разместили пока идет ликвидация последствий происшествия.

«Люди сейчас попали в беду. Необходимо создать условия, чтобы абсолютно все погорельцы и те, чье жилье пострадает при тушении пожара, были размещены на ночь или более длительное время в комфортных условиях, чтобы никто не остался на улице, на холоде», — сказал губернатор.

Борьба с самостроями в Краснодарском крае — одна из первоочередных задач, которая стоит перед всеми уровнями власти. Происшествие в Музыкальном микрорайоне Краснодара показало, что незаконное строительство представляет реальную угрозу для жизни людей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Мэр Краснодара Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

В горящей многоэтажке в Краснодаре обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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