Горевшую пятиэтажку в Сочи восстановят за два месяца

Об этом 5 апреля сообщил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

По словам заместителя главы региона, представители застройщика взяли на себя обязательства в полном объеме восстановить этот объект в течение двух месяцев.

Работы проведут в соответствии с проектные решением и с соблюдением правил и требований пожарной безопасности, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в доме на улице Пятигорской поступило 2 апреля в 17:43, в 19:38 ликвидировали открытое горение. Общая численность привлеченных к ликвидации — 137 человек и 38 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, из горящего здания эвакуировали 50 жильцов. Площадь пожара составила 500 кв. м. Пожарные 40 минут не могли подъехать к горящему дому в Сочи.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. С пострадавшими при пожаре в Сочи семьями будут работать индивидуально.

В Сочи проверят все многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию через суд. Горевшую в Сочи пятиэтажку узаконили на основании поддельного заключения.

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