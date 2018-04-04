Горевшую в Сочи пятиэтажку узаконили на основании поддельного заключения

Об этом стало известно 4 апреля.

Пострадавший от сильного пожара многоквартирный дом на улице Пятигорской, будучи самостроем, был узаконен на основании поддельного экспертного заключения. Лицензированная компания представила суду заключение, в котором содержались заведомо ложные сведения, и на основании этого было вынесено решение, узаконившее самовольное строение. Эксперт этой организации дал признательные показания по данному факту, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

В соответствии с процессуальным законодательством, проведение подобной экспертизы назначает суд. При этом эксперта предупреждают об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. В заключении прописывается, соответствует ли объект строительным нормам и правилам, выполнены ли требования, предъявляемые к жилым помещениям (в том числе требования пожарной безопасности). За подобное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в доме на улице Пятигорской поступило 2 апреля в 17:43, в 19:38 ликвидировали открытое горение. Общая численность привлеченных к ликвидации — 137 человек и 38 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, из горящего здания эвакуировали 50 жильцов. Площадь пожара составила 500 кв. м. Пожарные 40 минут не могли подъехать к горящему дому в Сочи.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

В Сочи проверят все многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию через суд.

С пострадавшими при пожаре в Сочи семьями будут работать индивидуально.

Все новости по теме:

Пожар в пятиэтажке в Сочи

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник