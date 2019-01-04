Горнолыжные курорты Красной Поляны загружены на 95%» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Марафон «Край Добра» Дело за малым (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); Горнолыжные курорты Красной Поляны загружены на 95%

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Об этом сообщили 4 января на заседании оперативного штаба, которое провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. 

«Качество обслуживания на высшем уровне. Осталось победить только неправильную парковку и сложностей вообще не будет», — сказал заместитель главы региона.

В среднем сутки на Красной Поляне проживают около 30 тыс. человек. Все службы безопасности находятся в повышенной готовности.

Туристов, которые приезжают на личном транспорте, призывают не бросать свои автомобили вдоль дороги, а использовать парковочные места.

В новогодние праздники в горах Сочи работает более 200 объектов потребсферы. Для их проверки ежедневно работают мониторинговые группы.Они оценивают санитарное состояние торговых объектов, обращают внимание на состояние товаров и их хранение. Пока нарушений не выявили.

«В этом году курорты Красной Поляны подготовились основательно к приему гостей. Увеличена работа горнолыжных трасс. Благодаря слаженной организации работы удалось избежать очередей на подъемниках. Загрузка отелей колеблется от 80 до 95%. Есть также и иностранные гости, например делегация из Израиля», — цитирует министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофора Константиниди пресс-служба мэрии Сочи.

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