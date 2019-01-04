Об этом сообщили 4 января на заседании оперативного штаба, которое провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

«Качество обслуживания на высшем уровне. Осталось победить только неправильную парковку и сложностей вообще не будет», — сказал заместитель главы региона.

В среднем сутки на Красной Поляне проживают около 30 тыс. человек. Все службы безопасности находятся в повышенной готовности.

Туристов, которые приезжают на личном транспорте, призывают не бросать свои автомобили вдоль дороги, а использовать парковочные места.

В новогодние праздники в горах Сочи работает более 200 объектов потребсферы. Для их проверки ежедневно работают мониторинговые группы.Они оценивают санитарное состояние торговых объектов, обращают внимание на состояние товаров и их хранение. Пока нарушений не выявили.

«В этом году курорты Красной Поляны подготовились основательно к приему гостей. Увеличена работа горнолыжных трасс. Благодаря слаженной организации работы удалось избежать очередей на подъемниках. Загрузка отелей колеблется от 80 до 95%. Есть также и иностранные гости, например делегация из Израиля», — цитирует министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофора Константиниди пресс-служба мэрии Сочи.

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