Горнолыжные курорты Кубани начали продажу ски-пассов

Снегопад вынудил спасателей объявить экстренное предупреждение по лавиноопасности. Сход ледяных масс возможен на высоте свыше 1,5 тыс. м.

Первый снег 1 ноября выпал на Мамайском перевале. Автомобилисты вынуждены снизить скорость до минимальной. Так сегодня передвигались и жители Красной Поляны. Там дороги и тротуары утонули в сугробах. Снег обещают синоптики и ночью. Причем не только в Сочи, но и в горах Туапсе и Мостовского районов. На побережье поднимется ветер, и именно он вернет осеннюю погоду.

«Ветер сменит свое направление на юго-западное, южное. Тепло начнет поступать на территорию края. Праздничные дни будут уже с температурами +15 °С, по югу — до +17 °С», — сказал начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Несмотря на то, что снежный покров в горах пока не подходит для катания на лыжах и сноубордах, зимние курорты уже готовятся к нашествию туристов. В честь первого снегопада 1 ноября началась продажа ски-пассов.

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