Горнолыжные курорты Сочи занесло снегом

В Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по непогоде.

Сильный дождь подтопил несколько улиц в Адлерском районе Сочи. Пришлось на время остановить движение транспорта, чтобы откачать воду. На горнолыжном курорте на высоте 2 тыс. м зафиксированы самые большие сугробы. Растопить снег мешает густой туман. Белая пелена может окутать и другие районы края.

«В низменных местах, около водоемов, в том числе в районе аэропорта, будут образовываться туманы, которые сохранятся несколько часов», — пояснил начальник краевого центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Из-за штормового ветра по фактической погоде работает Керченская переправа. Пассажирам стоит внимательно следить за сообщениями «Морской дирекции». К середине недели воздух прогреется до +20 °С. Однако к 28 октября небо вновь затянут тучи.

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