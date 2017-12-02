Горнолыжный сезон стартовал в Сочи

Сезон стартовал 2 декабря на курорте «Горки город».

«Горнолыжные курорты Красной Поляны – это сегодня, действительно, курорты мирового класса. Качество трасс, их безопасность, протяженность, разнообразие привлекают туристов со всей страны. Только в новогодние праздники к нам приедут порядка 360 тыс. гостей. И эта цифра сейчас ограничивается только возможностями гостиничного фонда», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, все 144 средства размещения, которые есть в горном кластере, в пик сезона заполнены под 100%.

«В этом сезоне в горах Сочи впервые появятся разрешенные зоны для фрирайда и трассы для новичков, а также зоны катания на санках», — добавил губернатор.

Сезон открыт на склонах Цирка-2 и Цирка-3 курорта «Горки город». Продано уже около 2 тыс. ски-пассов, сообщает РИА «Новости».

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