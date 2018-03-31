Горнолыжный спуск в купальниках в Сочи поборется за новый рекорд Гиннесса

В массовом спуске 31 марта приняли участие около 1,8 тыс. лыжников и сноубордистов.

Мероприятие, уже вошедшее ранее в книгу рекордов Гиннесса, претендует на новый рекорд по числу участников, сообщил организатор карнавала Никита Гирин.

По его словам, во время спусков организаторы вели видео- и фотофиксацию, которую в дальнейшем нотариально заверят и направят в штаб-квартиру книги рекордов Гиннесса в Лондон для дальнейшей сверки, пересчета всех участников и вынесения решения по установке рекорда.

Гирин отметил, что, по условиям книги рекордов, на участниках должен быть только раздельный купальный костюм или короткие шорты, спускаться можно на лыжах или на сноуборде. Рекорд установят, если среди всех спустившихся более 1,2 тыс. человек не нарушили правила его проведения, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фестиваль BoogelWoogel посетят участники из Сочи, Краснодара, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Воронежа, Волгограда, Владивостока, Таллина, Киева.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник