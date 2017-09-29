Горные яки помогли кубанским альпинистам при восхождении на Манаслу

Кубанские альпинисты покорили гору Манаслу в Гималаях 26 сентября.

Экспедиция взобралась на вершину знаменитого восьмитысячника. Он считается одним из самых неприступных в мире. Рискованный поход участники посвятили 80-летию Краснодарского края.

Путешествие к пику было тернистым: путь преграждали обвалы и крутые обрывы. На некоторых участках на помощь приходили горные животные. Яки переносили провиант и рюкзаки.

Альпинисты штурмовали вершину постепенно. Устраивали лагерь на разных уровнях горы. На самой вершине путешественники водрузили флаг Кубани, но оставлять его не стали и забрали на родину. Уже сейчас экспедиция двинулась в обратный путь.

Участники похода планируют вернуться 10 октября.

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