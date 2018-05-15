Города фестиваля «Античное наследие России» сфотографировали из космоса

Командир 55-й Международной космической станции Антон Шкаплеров на орбите сфотографировал все города и поселения Краснодарского края, принимающие мероприятие.

Фестиваль «Античное наследие России» пройдет с 1 по 12 июня 2018 года в городах и поселках Краснодарского края, которые наиболее связаны с античной историей: в Геленджике, Новороссийске, Анапе, Темрюкском районе, а также в Краснодаре.

Фотографии из космоса подарят главам курортных территорий, принимающих фестиваль. Также они будут представлены на одной из площадок события.

Ранее 111-й космонавт РФ Антон Шкаплеров записал с орбиты приветствие в честь старта Года туризма Россия — Греция 2017-2018 годов.

«Очень рад, что в последние годы активно развиваются курорты юга России, куда смело можно приглашать наших зарубежных коллег и друзей. И вдвойне рад, что поводом этого космического приветствия стал первый в своем роде фестиваль «Античное наследие России», который пройдет в Геленджике, Анапе, Новороссийске и на Тамани, где в древности располагались античные города», — сказал в видеообращении Антон Шкаплеров.

Фестиваль «Античное наследие России» имеет несколько основных тематических направлений: «Искусство и ремесла», «Гастрономия и виноделие», «Мореплавание и военное дело», «Олимпийское движение и спорт», «Православная культура».

В Геленджике пройдет парусная регата, традиционное карнавальное шествие и праздничный фейерверк. Для гостей фестиваля будет работать шоу-парк «Римская империя», где можно почувствовать себя воином античного времени, увидеть копии древнего оружия и военных механизмов, стать зрителем исторической реконструкции обороны греческого полиса Торика от воинственных варваров.

В Новороссийске на Форумной площади будут работать площадки для желающих попробовать себя в метании копья или стрельбе из лука. Здесь же можно будет принять участие в мастер-классах по изготовлению керамических изделий на гончарном круге.

В Абрау-Дюрсо в дни фестиваля пройдет праздник гастрономии и виноделия. Гостей ждут мастер-классы и дегустации от шеф-поваров края, гастрономические конкурсы, кулинарные шоу и презентации ресторанов.

В Анапе будет организована работа тематических выставок на базе археологического музея «Горгиппия». Гостей фестиваля также ждут экскурсии на анапские винодельни.

В Темрюкском районе праздничные события пройдут в Тамани и поселке Сенном. Здесь будут организованы экскурсии по музею-заповеднику «Фанагория» и Археологическому музею в Тамани.

В Краснодаре гости фестиваля смогут посетить выставки «Античное наследие России», «История Олимпийского движения», которые будут организованы на площадках историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицина.

В рамках фестиваля запланирована тожественная церемония закладки «Амфоры памяти» — послания потомкам на двух языках, русском и греческом.

На всех фестивальных площадках пройдут концертные программы с участием артистов российской и греческой эстрады, творческих коллективов края, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фестиваль «Античное наследие России» на Кубани стартует 1 июня. С программой можно ознакомиться на официальном на сайте.

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