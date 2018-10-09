Города Кубани могут войти в пилотный проект «Смарт Сити»

Сейчас Минстрой России расширяет список участников. В перечне должно появиться еще 25 названий. Об этом рассказали 9 октября во время всероссийского видеоселектора, на связь с Москвой вышел и Краснодар.

Система «Умный город» — это внедрение современных технологий в управлении социальными объектами. Например, автономное уличное освещение, регулирование движения транспорта с помощью компьютеров и развитие ЖКХ.

— Это все, что связано с темой городского освещения, все, что связано с инфраструктурой использования безопасного города и совершенствования этой инфраструктуры с точки зрения безопасности. Все, что связано с рациональным интеллектуальным учетом коммунальных ресурсов.

Проект «Смарт Сити» сейчас активно развивается во всем мире. В Москве уже много электронных услуг, которые упрощают жизнь горожан.

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