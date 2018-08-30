Горожан призвали беречь парк «Краснодар»

Жителей и гостей города попросили не причинять ущерб природе и благоустройству.

В парке «Краснодар» прокомментировали видеозапись, на которой запечатлено, как парень в компании молодых людей лезет на дерево и трясет его.

«Наш парк — это ваш парк! Он создан для вас и нуждается в заботе! Пожалуйста, если вы видите подобную картину, не оставайтесь в стороне! Делайте замечания! Если не хотите делать это открыто, то обратитесь к охране парка! Мы убеждены, что адекватных людей намного больше, чем представляют те, кто стал героем видео», — обратились к горожанам в официальном Instagram-аккаунте парка «Краснодар».

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