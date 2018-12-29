Комиссия в администрации подвела итоги конкурса дизайн-проектов бренда города-героя.

Конкурс объявили летом. В финал вышли 11 проектов, за которые горожане могли проголосовать на специально созданном сайте. В презентациях можно было увидеть логотип, слоган, брендированную продукцию, оформление городских пространств. С 26 ноября по 20 декабря комиссия изучала и оценивала работы участников. В это же время новороссийцы голосовали за понравившиеся бренды. В опросе приняли участие более 7 тыс. человек.

Наибольшее количество голосов завоевал проект краснодарской дизайнерской компании Doodah — у него 1 тыс. 772 голоса. Именно этот проект и выбрала городская комиссия.

«Данный проект отражает многогранность нашего города. Авторы подошли творчески, разработали собственный шрифт для города, который отражает узнаваемые символы Новороссийска. Члены комиссии отметили легкость адаптивности концепции к городской среде. Стоит отметить, что все представленные конкурсные проекты очень интересны, комиссии сложно было определить победителя. Отрадно, что мнение членов конкурсной комиссии совпало с итогами интернет-опроса», — рассказала главный архитектор Новороссийска Лариса Пиотровская.

Новый городской стиль будут использовать при оформлении городских пространств, городских событий и при создании сувенирной продукции, сообщает пресс-служба администрации города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в состав конкурсной комиссии вошли представители худсовета, архитекторы, дизайнеры.

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