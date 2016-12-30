Горячая линия минздрава Кубани продолжит работу в новогодние праздники

На Кубани с 1 по 9 января для жителей круглосуточно будет работать горячая линия краевого министерства здравоохранения.

Call-центр будет принимать обращения по телефону: 8-800-200-03-66.

В минздраве края напомнили порядок вызова скорой медицинской помощи. Граждане могут позвонить по номерам: стационарных телефонов — 03, мобильных — 103, при угрожающих жизни состояниях — 112.

Кубанцы с нарушением слуха и речи могут вызвать скорую помощь по СМС. Сообщение необходимо отправить на номер: 8 (989) 839-84-65. Нужно указать свой населенный пункт и точный адрес. Все заявки передадут на ближайшую станцию.

Действует телефон врача-консультанта в краснодарской больнице скорой помощи: 8 (861) 252-12-17.

Врачи посоветуют обратившимся, как снять симптомы недомогания, какие меры предпринять и какие выпить лекарства, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре с 31 декабря по 8 января поликлиники будут работать по графику выходного дня.

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