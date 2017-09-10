Горячая линия Общественной палаты края обработала 140 обращений

Горячая линия работала шесть недель до дня голосования.

Все звонки, которые поступили 10 сентября и были связаны с выборами, обрабатывали, а отчеты направляли напрямую в крайизбирком. Большинство обращений были связаны с организацией голосования.

«Из общего объема жалоб 1/5 — обращения, которые носят в основном организационный характер. Это вопросы, где находится участок, можно ли голосовать на дому, на какой участок должен идти конкретный человек, проживающий по конкретному адресу», — рассказала секретарь Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

Отслеживала обращения Общественная палата и в социальных сетях. По мнению специалистов, жители края все чаще проявляют инициативу на выборах.

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