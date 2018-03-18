Горячая линия по выборам на Кубани будет работать до 19 марта

О любых спорных, провокационных и конфликтных ситуациях на выборах жители Кубани могут сообщить по телефону в краевую избирательную комиссию. Постоянно на связи находится также кубанская Общественная палата.

Обратиться к специалистам информационных центров можно было еще с февраля. Чаще люди звонят с вопросом, где найти свой избирательный участок, как проголосовать по месту пребывания и смогут ли доставить урну для бюллетеней на дом к тем, кто не может передвигаться самостоятельно.

В день выборов обе линии будут активны круглосуточно. Эксперты готовы ответить на вопросы избирателей о процессе голосования и подсчета бланков до вечера 19 марта — до 18:00.

Горячая линия Центральной избирательной комиссии России: 8 (800) 707-2018

Горячая линия избирательной комиссии Краснодарского края: 8 (861) 262-08-93

Горячая линия Общественной палаты Краснодарского края: 8 (861) 259-01-91

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