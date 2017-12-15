Горячий Ключ получит краевую субсидию, равную годовому доходу бюджета

Муниципалитету выделили 460 млн рублей решением Законодательного собрания Краснодарского края. Эта сумма одобрена для курорта губернатором Вениамином Кондратьевым.

Деньги пойдут на погашение долгов города за прошлые годы. Основная часть этой суммы уйдет в Пенсионный фонд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Деньги — целевые. Их выделят в соответствии с краевым законом «О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов на 2017 год». Все средства направят исключительно на эти цели.

За 2,5 года Горячий Ключ, старейший бальнеологический курорт Кубани, впервые получит целевую субсидию из бюджета края на погашение долгов прошлых лет.

Иван Федоровский в 2015 году возглавил город с долгом в 1,2 млрд рублей. В то время доход бюджета составлял 400 млн рублей. Анализ экономической ситуации показал, что уровень долга и стоимость его ежегодного обслуживания (проценты, штрафы) не позволяют полноценно развивать муниципалитет ни по одному направлению. В течение двух лет власти предприняли максимум усилий, чтобы сократить издержки на обслуживание долговых обязательств.

Поддержка губернатора и ЗСК позволили городу не только частично закрыть долги, но и решать важные социальные вопросы с помощью участия в государственных программах.

На 35-й внеочередной сессии совета депутаты решили увеличить доходную часть муниципального бюджета соответственно на 460 млн рублей. Деньги поступят в бюджет до конца года.

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