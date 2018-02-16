Горячий Ключ представил на РИФ проект строительства парка развлечений

16 февраля в 23:15

Соглашение о реализации инвестиционного проекта уже подписали.

Новый объект обойдется почти в 1 млрд рублей и поможет привлечь разные категории туристов, а также расширит спектр услуг для отдыха. Кроме того, работу в парке смогут получить 150 человек.

Также Горячий Ключ привлекает бизнесменов к развитию своего главного направления — санаторно-курортного комплекса. Согласно проектам, эта сфера должна стать комплексной и современной, чтобы конкурировать на мировом уровне.

«Мы считаем этот проект локомотивом города. Мы ставим перед собой задачу развивать не промышленность Горячего Ключа, а именно санаторно-курортную, рекреационную и туристическую сферы и привлекать людей в наши чистые экологические места», — сказал глава Горячего Ключа Иван Федоровский.

В Горячем Ключе продолжают расширять объекты придорожного сервиса. Колоссальное количество туристов едут отдыхать через город в сторону Черноморского побережья Краснодарского края. Поэтому необходимо развивать сеть кафе, гостиниц и стоянок вдоль трассы, отметил глава района. В рамках реализации проектов планируется обустроить новые парковочные места, а также создать канатную дорогу.

Всего Горячий Ключ представил на РИФ в Сочи пять инвестпроектов, по нескольким уже заключены соглашения и договоренности с бизнесменами.

Все новости по теме:

Инвестфорум в Сочи

Вернуться на ленту

Источник