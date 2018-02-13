Горячий Ключ представит проект парка развлечений на инвестфоруме в Сочи

13 февраля в 12:54

Его предлагают построить в районе Инженеровой щели.

Инвестора для реализации проекта уже нашли. На форуме в Сочи планируется подписать с ним соглашение. Рабочее название проекта — «Россия». Строительство предполагается на земельном участке площадью 20 га. Объем инвестиций – 900 млн рублей.

В парке планируют разместить аттракционы, тематические игровые зоны, объекты патриотического и экологического воспитания. В результате реализации проекта появится более 154 рабочих места, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Российский инвестиционный форум проведут в Сочи 15—16 февраля. Кубань представит на нем проекты по виноделию и переработке мусора. Стенд Краснодарского края на инвестфоруме сделают в футуристическом стиле.

Стала известна деловая программа инвестфорума. Около 140 иностранных компаний подтвердили свое участие. Ожидается, что всего в мероприятии примут участие около 4 тыс. человек.

Кубань представит на инвестфоруме в Сочи около 70 проектов в курортной сфере.

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