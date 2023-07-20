Госдеп продаст Германии ракет на $2,9 млрд

Государственный департамент США одобрил предложение о продаже Германии ракет класса “воздух-воздух” AMRAAM и оборудования, используемого для такого оружия, на сумму 2,9 миллиарда долларов.

Сотрудничество Пентагона в области безопасности По данным информационного агентства, немецкий правительство выразило желание закупить в США 969 ракет и необходимые боеприпасы. Компания Raytheon была объявлена ​​главным подрядчиком этого заказа.

Правительство США уже уведомило Конгресс о данном соглашении. Законодательному органу будет дано 30 дней на изучение документа и принятие соответствующего решения.