Госдеп: США изучают альтернативные пути восстановления Черноморского зернового соглашения

США рассматривают различные предложения по продлению черноморского зернового соглашения с союзниками. Об этом сообщил на ежедневной пресс-конференции заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

Поделившись мнением о встрече президентов России и Турции в Сочи, пресс-секретарь поблагодарил Турцию за дипломатические усилия:

“Мы хотим видеть восстановление Черноморское зерновое соглашение. Мы хотели бы выразить особую благодарность ООН и Турции за их усилия по его восстановлению. Дипломатические усилия Турции по восстановлению этого соглашения не имеют аналогов. И ООН, и Турция очень усердно работают над восстановлением соглашения и подталкивают Россию к продлению соглашения. Они пытаются убедить. Черноморское зерновое соглашение занимает совершенно особое место в продовольственной безопасности всего мира, и мы это знаем. Мы сделаем все, чтобы выполнить свои обязательства в решении проблемы”.