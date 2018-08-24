Госдеп США опубликовал подробности новых антироссийских санкций

Новые санкции запретят России американские кредиты, экспорт оружия и продукции двойного назначения.

Об этом говорится в документе, который появился в Федеральном регистре — официальном печатном органе правительства США. Формальная публикация и вступление санкций в силу ожидаются 27 августа.

Основанием для введения новых ограничений стали обвинения в адрес Москвы в применении химического оружия в Солсбери.

Новые санкции предполагают прекращение любой помощи Российской Федерации со стороны Соединенных Штатов, «кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов».

России откажут в «любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке» со стороны любого американского учреждения. Также США перестанут выдавать российским государственным компаниям лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Это не относится к товарам, необходимым для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдепартамент США 8 августа распространил сообщение о намерении ввести санкции в отношении Российской Федерации из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 10 августа заявил о том, что будущие санкции — это объявление экономической войны России. Президент России Владимир Путин назвал новые санкции США нелегитимными.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта пострадали в результате воздействия неизвестного вещества в британском городе Солсбери. Как сообщила британская сторона, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта заявила, что из страны вышлют 23 российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. МИД РФ назвал заявление Мэй беспрецедентно грубой провокацией. В ответ на действия Лондона Москва выслала 23 британских дипломатов. После этого более 14 стран выслали около 100 российских дипломатов. В мае Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери.

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