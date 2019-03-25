Госдолг Краснодарского края за два месяца сократился на 11%

По данным на 1 марта, он составил 124,3 млрд рублей.

За январь-февраль государственный долг Кубани по сравнению с началом года сократился на 11,3%.

Среди регионов РФ Краснодарский край стал лидером по снижению госдолга в абсолютном выражении, сократив его на 15,9 млрд рублей.

На 1 марта 2019 года государственный долг уменьшился в 35 регионах, в 29 — не изменился, в 21 — вырос, говорится в сообщении РИА Рейтинг.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», госдолг Краснодарского края в феврале впервые за год не изменился.