Об этом заявил вице-губернатор Игорь Галась.

«В текущем году мы сможем уменьшить госдолг региона еще минимум на 10 млрд рублей. А в среднесрочной перспективе планируем обеспечить ежегодное снижение на 4-5 млрд», — отметил Игорь Галась.

По его словам, в этих условиях долговая нагрузка на краевой бюджет к 2022 году может быть снижена до 50%.

В 2018 году краю удалось досрочно погасить кредиты кредитных организаций на 39,2 млрд рублей, в этом году планируют погасить еще 21,5 млрд банковских кредитов.

«Считаю кредитование эффективным инструментом развития экономики, поэтому мы не будем от него отказываться и в дальнейшем. Главное — не привлекать заемные средства бездумно», — подчеркнул вице-губернатор.

Он рассказал, что с 2017 года любые заимствования бюджета осуществляются только в целях рефинансирования погашаемых кредитов прошлых лет, в том числе взятых под более высокие проценты.

Заместитель главы региона добавил, что благодаря выверенной долговой политике края на обслуживании государственного долга в 2018 году удалось сэкономить 2,4 млрд рублей из регионального бюджета. Это обеспечило возможность дополнительного финансирования социально-значимых расходов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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