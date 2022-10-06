Госдолг США растет катастрофическими темпами. Что будет дальше?

Размер кредитов Америки превысил 31 триллион долларов.

Государственный долг США достиг рекордных размеров — по данным министерства финансов на 3 октября, он составляет более 31 триллиона долларов. Это максимальный размер, начиная с 1993 года. Тогда госдолг составлял 4,3 триллиона долларов.

Госдолг США к началу октября составлял 31,12 трлн долларов. Это, в том числе, так называемый внутриправительственный долг (Intragovernmental Holdings) в размере 6,82 трлн долларов, а также остальной (публичный) долг — 24,29 трлн долларов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже прокомментировала эту новость.

«Госдолг США превысил $31 трлн — реальный показатель «исключительности», — написала Захарова в телеграм.

Госдолг США — это задолженность федерального правительства Соединенных Штатов перед своими кредиторами. К государственному долгу США не относятся долги отдельных штатов, корпораций или физических лиц, даже гарантированные государством, а также будущие обязательства перед получателями социальной помощи и здравоохранение. Простыми словами, живет США «в кредит» и перед своими гражданами и предприятиями, и перед международными корпорациями и странами.

Власти США следят за госдолгом, который постоянно увеличивается и периодически поднимают так называемый «потолок госдолга». В октябре 2021 года «потолок» пришлось экстренно поднимать. Тогда президент США Джо Байден подписал законопроект, который предусматривал повышение госдолга на 480 миллиардов долларов. А в декабре президент утвердил повышение потолка госдолга до 31,4 трлн долларов.

Повышения потолка госдолга активно добивался Минфин США, так как без этого он не мог бы размещать новые выпуски гособлигаций для финансирования одобренных госрасходов, что привело бы к техническому дефолту США.

По госдолгу США сильно ударила пандемия. С конца 2019 года он увеличился почти на 8 млрд долларов. И всё из-за беспрецедентных стимулирующих мер, предпринятых властями США для поддержки населения и бизнеса в период пандемии. Это и прямые выплаты, и дополнительные пособия, а также финансовая поддержка малому и среднему бизнесу. Всё это поддержало американскую экономику, но сильно испортило кредитные метрики США, а также стало причиной рекордной почти за 40 лет инфляции.

В отличие от большинства государств, в Соединенных Штатах потолок долга установлен законодательно, и его нельзя превышать без одобрения конгресса. Цифру обязательно обсуждают в конгрессе и Палате представителей США.

Как предполагает Forbes, Конгресс примет закон о повышении потолка долга к началу следующего года, чтобы избежать дефолта. Если большинство в Палате представителей или Сенате получат республиканцы (выборы в Сенат пройдут в США в ноябре), вокруг повышения потолка может разразиться еще одна межпартийная битва.

Как отмечает газета The New York Times, нынешний рекорд побит в «неподходящий момент, когда исторически низкие процентные ставки заменяются более высокими процентами по займам в условиях, когда Федеральная резервная система (ФРС, регулятор в США — прим. ред.) пытается побороть быстро растущую инфляцию». Аналитики уверены, что «в долгосрочной перспективе обслуживание американского государственного долга будет более дорогостоящим из-за более высоких процентных ставок».

Эксперты считают, что рекордные показатели госдолга США говорят о некоторых проблемах с наполнением бюджета страны и его расходованием. В частности, госдолг растет несмотря на то, что ФРС сокращает объем казначейских и иных бумаг на своём балансе.

«Рост государственного долга в условиях повышения процентных ставок оказывает давление на расходы бюджета, ухудшает его сбалансированность и сужает пространство для стимулирующих экономику маневров», – цитирует агентство «Прайм» директора аналитического департамента ИК «Регион» Валерия Вайсберга.

А вот председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что США не намерены возвращать долги. Он отметил, что заимствования Штатов составляют более 30% всего мирового ВВП.

«США будут делать всё, чтобы решить сегодняшние проблемы за счёт кого-то, — отметил он. — В сложившейся ситуации — это Евросоюз».

Предыдущую отметку в 30 трлн долларов госдолг США перешагнул в начале февраля. Тогда газета The New York Times писала, что это случилось «на несколько лет раньше, чем ожидалось». Управление конгресса по бюджету сообщало в мае 2022 года, что если долговая нагрузка ещё сильнее увеличится, то инвесторы могут потерять уверенность в способности США погасить долг. Это приведет к резкому увеличению процентных ставок и стремительному росту инфляции.

Устойчивость госдолга США является весьма важным параметром для всей мировой экономики и финансовых рынков, так как США являются крупнейшей экономикой мира и эмитентом основной мировой резервной валюты, считают эксперты. Правда, многие страны (например, Китай) стали постепенно избавляться от американских облигаций и всё чаще переходят на оплату не в долларах, а в других валютах.

При этом США, несмотря на огромные долги, продолжают выделять Украине многомиллиардную помощь. По мнению депутата Госдумы Алексея Журавлева, в какой-то момент Штатам, чтобы продолжать оказывать такую помощь, придется занимать деньги у других стран. Если те, конечно, не откажутся.

Ранее «Блокнот» рассказал, что Россия оказалась на пороге войны с НАТО. Западные поставки вооружений Украине приближают ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

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