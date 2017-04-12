Госдума одобрила перенос выборов президента РФ на 18 марта 2018 года

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70555000bcbbcac2aea427af63cc9e88 Госдума одобрила перенос выборов президента РФ на 18 марта 2018 года Госдума 12 апреля приняла в первом чтении поправки в федеральный закон, которые дают возможность назначить ближайшие выборы президента в 2018 году на 18 марта — день возвращения Крыма в состав России.

По действующему законодательству, выборы проходят во второе воскресенье марта. Согласно поправке, «если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента РФ, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, либо это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье».

Таким образом, в 2018 году выборы президента могут быть перенесены на 18 марта, потому что изначально они выпадают на неделю с 8 Марта, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поправки о переносе дня выборов президента предложили в марте в Совете Федерации. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не сформировал позицию по поводу этой инициативы. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала перенос выборов на 18 марта 2018 года.

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