Госдума одобрила проект федерального бюджета на 2018 — 2020 годы

Третье окончательное чтение документа должно пройти 24 ноября.

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект закона о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 — 2020 годов.

Согласно документу, доходы бюджета РФ в следующем году составят 15,26 трлн рублей, в 2019 году — 15,55 трлн рублей, в 2020 году — 16,3 трлн рублей. Расходы запланированы на уровне 16,53 трлн рублей в 2018 году, 16,4 трлн рублей — в 2019 году, 17,155 трлн рублей — в 2020 году. Дефицит в 2018 году составит 1,3 трлн рублей, в 2019 году — 819,1 млрд рублей, в 2020 — 870 млрд рублей.

В бюджет заложен переход на новое бюджетное правило с 2018 года. Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals будет на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% со следующего года, сообщает ТАСС.

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