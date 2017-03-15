Госдума одобрила сокращение количества форм садоводческих товариществ

Госдума 15 марта приняла в первом чтении законопроект о реформе организации садоводческих, огороднических и дачных товариществ.

Инициатива предполагает сокращение количества организационно-правовых форм товариществ собственников недвижимости, созданных для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, до двух: садоводческое некоммерческое товарищество (для ведения садоводства и дачного хозяйства) и огородническое некоммерческое товарищество (для ведения огородничества). Действующее законодательство позволяет создавать некоммерческие товарищества, потребительские кооперативы, некоммерческие партнерства.

Согласно законопроекту, на огородном земельном участке граждане смогут размещать только хозяйственные постройки, не являющиеся объектами капитального строительства. Устанавливаются также общие принципы расчета взносов в товариществах: они должны перечисляться на расчетный счет товарищества.

При признании товарищества банкротом оно будет ликвидировано, а общее имущество и земля разделены между садоводами или дачниками пропорционально площади их участков, пишут «Ведомости».

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