Госдума одобрила ужесточение наказания за склонение к суициду

Государственная Дума 19 апреля приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс России, предусматривающие ужесточение наказания за склонение к суициду. Документ был принят единогласно.

Нововведение предполагает появление в УК РФ новой статьи — «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства». За это предлагается лишать свободы на срок до двух лет, за содействие — до трех лет. Если преступление совершено в отношении детей, беременных женщин или через Интернет, злоумышленник получит до четырех лет заключения. Если самоубийство произошло, срок лишения свободы предлагается поднять до пяти лет и до семи лет соответственно.

Поправки также включают новую статью, которая предусматривает наказание за вовлечение детей в так называемые игры смерти. За это предлагается лишать свободы на срок до одного года или назначать штрафа до 80 тыс. рублей.

За распространение сведения о способах самоубийства и призывы к нему, человек может получить до четырех лет заключения. Если он делал это через Интернет — до шести лет, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее ужесточение наказания за деятельность, направленную на побуждение к суициду, поддержало Правительство РФ и президент РФ Владимир Путин.

В мае 2016 года следователи ГСУ Следственного комитета РФ по Петербургу проверили сообщения ряда СМИ, содержащие сведения о закрытых группах в одной из популярных в России социальных сетей, якобы склоняющих подростков к суицидам. Вскоре по результатам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела.

Роскомнадзор с января 2017 года заблокировал более 4 тыс. личных страниц в соцсетях, содержащих информацию о суициде. В МВД РФ пришли к выводу, что только 1% совершивших самоубийство подростков были подвержены влиянию так называемых групп смерти в социальных сетях.

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