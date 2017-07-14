Госдума одобрила во втором чтении законопроект о курортном сборе

Депутаты поддержали инициативу с учетом некоторых поправок.

В нижней палате поддержали перенос на полгода — до 1 мая 2018 года — введение в действие региональных законов, регулирующих взимание курортного сбора, пишет «Коммерсантъ».

Законопроект будет рассмотрен в третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 19 июля, передает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Правительство РФ 6 мая внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае. Документ предполагает, что размер курортного сбора не будет превышать 100 рублей в сутки. Госдума 23 июня приняла законопроект в первом чтении, однако рекомендовала его доработать.

Глава Сочи Анатолий Пахомов 19 мая заявил, что доходы от курортного сбора стоит направить на повышение уровня безопасности.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 августа 2016 года на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма предложил ввести механизм курортного сбора, а полученные таким образом средства направлять в местные бюджеты. Мэр Геленджика Виктор Хрестин поддержал инициативу, назвав введение курортного сбора необходимой мерой.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2016 года поручил правительству ввести курортный сбор до марта 2017 года. Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов 13 октября 2016 года предложил протестировать курортный сбор в пяти регионах России: в Ставропольском и Краснодарском крае, Крыму, Севастополе и на Алтае.

Кондратьев в декабре 2016 года рассказал, кто и как будет платить курортный сбор и повлияет ли его введение на турпоток. Он заявил, что в крае планируют определять курортный сбор как налоговый платеж. В апреле введение курортного сбора на Кубани решили перенести на 2018 год.

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