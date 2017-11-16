Госдума одобрила введение дополнительного налога для крупных аграриев

В Минфине рассчитывают, что новые нормы вступят в силу 1 января 2018 года.

Госдума 16 ноября одобрила в третьем чтении изменения в налоговом законодательстве.

Поправки изменяют действующий механизм особого налогового режима для сельхозпроизводителей — единый сельхозналог. Сейчас предприниматели, которые работают на этом режиме, освобождены от уплаты всех обычных налогов, включая НДС. С принятием поправок компаниям и ИП на ЕСХН будет предоставлен выбор — остаться на едином сельхозналоге или работать по схеме «ЕСХН+НДС». Однако те плательщики сельхозналога, чей доход в 2018 году превысит 100 млн рублей, будут обязаны уплачивать НДС.

В последующие годы планка по доходу будет снижаться с шагом в 10 млн рублей, охватывая все больше сельхозпроизводителей, пока не достигнет 60 млн рублей к 2022 году.

Плательщики ЕСХН, которые будут уплачивать НДС, смогут получать налоговые вычеты, передает РБК.

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