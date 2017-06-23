Госдума одобрила законопроект о введении курортного сбора

Нижняя палата парламента приняла проект в первом чтении, однако рекомендовала его доработать.

По подсчетам Правительства РФ, суммарный дополнительный объем поступлений с 2018 по 2022 год в Ставропольском крае превысит 2,02 млрд рублей, в Краснодарском крае — 8,3 млрд рублей, в Республике Крым — 16,4 млрд рублей.

Глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что принять закон необходимо до конца весенней сессии, чтобы эксперимент начался в 2018 году. Он отметил, что это «безграмотным законопроектом», однако депутаты сейчас вынуждены его принять, потому что проблема, которая поднята, очень важна.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести парламентские слушания по доработке законопроекта, куда планируется пригласить и представителей регионов, мэров, бизнес, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Правительство РФ 6 мая внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае. Документ предполагает, что размер курортного сбора не будет превышать 100 рублей в сутки.

Глава Сочи Анатолий Пахомов 19 мая заявил, что доходы от курортного сбора стоит направить на повышение уровня безопасности.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 августа 2016 года на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма предложил ввести механизм курортного сбора, а полученные таким образом средства направлять в местные бюджеты. Мэр Геленджика Виктор Хрестин поддержал инициативу, назвав введение курортного сбора необходимой мерой.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2016 года поручил правительству ввести курортный сбор до марта 2017 года. Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов 13 октября 2016 года предложил протестировать курортный сбор в пяти регионах России: в Ставропольском и Краснодарском краях, Крыму, Севастополе и на Алтае.

Кондратьев в декабре 2016 года рассказал, кто и как будет платить курортный сбор и повлияет ли его введение на турпоток. Он заявил, что в крае планируют определять курортный сбор как налоговый платеж. В апреле введение курортного сбора на Кубани решили перенести на 2018 год.

Правительство РФ в апреле 2017 года одобрило законопроект, предусматривающий введение курортного сбора в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

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